Ausblick: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical äußert sich am 18.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 1,53 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,38 Prozent verringert. Damals waren 1,60 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 2,88 Milliarden CNY gegenüber 2,80 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,00 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,93 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 11,03 Milliarden CNY, gegenüber 10,72 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at