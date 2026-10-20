Zhejiang CF Moto Power a Aktie
WKN DE: A2QL54 / ISIN: CNE100002W84
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Zhejiang CF Moto Power A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Zhejiang CF Moto Power A wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 5,67 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,71 CNY je Aktie erzielt worden.
Zhejiang CF Moto Power A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,55 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 15,19 CNY je Aktie, gegenüber 10,99 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 25,77 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 19,41 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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