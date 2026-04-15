Zhejiang CF Moto Power a Aktie

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WKN DE: A2QL54 / ISIN: CNE100002W84

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15.04.2026 07:01:06

Ausblick: Zhejiang CF Moto Power A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zhejiang CF Moto Power A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,79 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,58 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 62,86 Prozent auf 5,84 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang CF Moto Power A noch 3,59 Milliarden CNY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,79 CNY je Aktie, gegenüber 9,74 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 19,53 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 14,77 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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