Ausblick: Zhejiang Dingli Machinery öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Dingli Machinery wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,527 CNY gegenüber 0,340 CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,76 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Zhejiang Dingli Machinery einen Umsatz von 1,65 Milliarden CNY eingefahren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,79 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,22 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 8,63 Milliarden CNY, gegenüber 7,75 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at