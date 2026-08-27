Zhejiang Dingli Machinery Aktie
WKN DE: A2AB7D / ISIN: CNE1000023M7
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Zhejiang Dingli Machinery öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zhejiang Dingli Machinery wird am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,10 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,23 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Zhejiang Dingli Machinery 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 2,93 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Zhejiang Dingli Machinery 2,44 Milliarden CNY umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,20 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 3,75 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,95 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,53 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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