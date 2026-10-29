Zhejiang Dingli Machinery Aktie

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WKN DE: A2AB7D / ISIN: CNE1000023M7

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Zhejiang Dingli Machinery präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Dingli Machinery präsentiert am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,42 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 32,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,07 CNY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,06 Milliarden CNY – ein Plus von 30,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Dingli Machinery 2,34 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,06 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,75 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,25 Milliarden CNY, gegenüber 8,53 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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