Zhejiang Dingli Machinery Aktie
WKN DE: A2AB7D / ISIN: CNE1000023M7
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Zhejiang Dingli Machinery präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Zhejiang Dingli Machinery präsentiert am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,42 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 32,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,07 CNY erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,06 Milliarden CNY – ein Plus von 30,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Dingli Machinery 2,34 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,06 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,75 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,25 Milliarden CNY, gegenüber 8,53 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A)
|
29.10.26
|Ausblick: Zhejiang Dingli Machinery präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: Zhejiang Dingli Machinery zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.08.26
|Ausblick: Zhejiang Dingli Machinery öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A)
|51,88
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.