Ausblick: Zhejiang HangKe Technology A präsentiert Quartalsergebnisse

Zhejiang HangKe Technology A lädt am 15.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,250 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang HangKe Technology A -0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,23 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 305,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 303,3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,937 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,540 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,77 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 2,95 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at