Zhejiang HangKe Technolog a Aktie

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WKN DE: A2QR3F / ISIN: CNE100003MW8

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Zhejiang HangKe Technology A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang HangKe Technology A präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,190 CNY aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,190 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im abgelaufenen Quartal soll Zhejiang HangKe Technology A nach der Prognose von 1 Analyst 714,0 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 671,7 Millionen CNY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,977 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,610 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,37 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,98 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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