Ausblick: Zhejiang Lante Optics A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zhejiang Lante Optics A wird am 17.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,250 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 66,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,150 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zhejiang Lante Optics A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,68 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 381,0 Millionen CNY im Vergleich zu 247,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,874 CNY, gegenüber 0,550 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,45 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,03 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at