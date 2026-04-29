Ausblick: Zhejiang Lante Optics A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Lante Optics A stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,190 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 47,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 371,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 252,4 Millionen CNY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,47 CNY, gegenüber 0,960 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2,13 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,53 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at