Zhejiang Supcon Technology a Aktie
WKN DE: A3DP0C / ISIN: CNE100005D92
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28.08.2026 07:01:06
Ausblick: Zhejiang Supcon Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Zhejiang Supcon Technology A lässt sich am 29.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Zhejiang Supcon Technology A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,439 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Supcon Technology A einen Gewinn von 0,300 CNY je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 11,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 2,48 Milliarden CNY gegenüber 2,22 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,907 CNY, gegenüber 0,560 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 9,17 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,03 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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