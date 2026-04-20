Zhejiang Supcon Technology a Aktie
WKN DE: A3DP0C / ISIN: CNE100005D92
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Zhejiang Supcon Technology A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zhejiang Supcon Technology A wird am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,041 CNY. Dies würde einer Verringerung von 91,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Zhejiang Supcon Technology A 0,510 CNY je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 14,84 Prozent auf 2,39 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Supcon Technology A noch 2,80 Milliarden CNY umgesetzt.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,832 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,42 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 8,18 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 9,09 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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