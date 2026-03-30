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Zhengzhou Yutong Bus Aktie

Zhengzhou Yutong Bus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911481 / ISIN: CNE000000PY4

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Zhengzhou Yutong Bus vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhengzhou Yutong Bus präsentiert in der am 31.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,710 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 6,58 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,760 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Zhengzhou Yutong Bus in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 13,14 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 13,14 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,23 CNY im Vergleich zu 1,86 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 42,51 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 36,99 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

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