Zhih a Aktie

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WKN DE: A3DKAA / ISIN: KYG989MJ1017

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25.08.2026 07:01:06

Ausblick: Zhihu A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Zhihu A wird am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,031 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,320 HKD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,09 Prozent auf 820,6 Millionen HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 773,5 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,203 HKD, gegenüber -0,870 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 2,97 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,98 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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