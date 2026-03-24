Ausblick: Zhihu A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhihu A präsentiert in der am 25.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Zhihu A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,030 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 HKD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 22,98 Prozent auf 715,7 Millionen HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 929,2 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,057 HKD, gegenüber -0,680 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 3,05 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,90 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at