Zhihu Incorporation Aktie

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WKN DE: A40CCE / ISIN: US98955N2071

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24.03.2026 07:01:06

Ausblick: Zhihu legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhihu veröffentlicht am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,080 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zhihu noch 0,140 USD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 642,8 Millionen CNY für Zhihu, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 119,5 Millionen USD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,033 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,260 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,74 Milliarden CNY, gegenüber 500,1 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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