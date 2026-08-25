Ausblick: Zhihu öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zhihu wird am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,080 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 710,7 Millionen CNY betragen, verglichen mit 99,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,424 CNY, gegenüber -0,340 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 2,60 Milliarden CNY im Vergleich zu 382,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at