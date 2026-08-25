Zhuhai Cosmx Battery a Aktie

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25.08.2026 07:01:06

Ausblick: Zhuhai Cosmx Battery A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zhuhai Cosmx Battery A äußert sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,215 CNY gegenüber 0,120 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 32,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 4,77 Milliarden CNY gegenüber 3,60 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,783 CNY, gegenüber 0,420 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 17,72 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,39 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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