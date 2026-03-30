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Zhuhai Cosmx Battery a Aktie

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Zhuhai Cosmx Battery A legt Quartalsergebnis vor

Zhuhai Cosmx Battery A wird am 31.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Zhuhai Cosmx Battery A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,402 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zhuhai Cosmx Battery A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 4,18 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,02 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,585 CNY, gegenüber 0,380 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 14,21 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,50 Milliarden CNY generiert worden waren.

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