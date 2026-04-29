Zhuhai Cosmx Battery a Aktie
ISIN: CNE100005030
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Zhuhai Cosmx Battery A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zhuhai Cosmx Battery A wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,093 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Zhuhai Cosmx Battery A ein EPS von -0,020 CNY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Zhuhai Cosmx Battery A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,80 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 2,48 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,931 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,420 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 18,00 Milliarden CNY, gegenüber 14,39 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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