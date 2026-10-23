Ausblick: Zhuhai Cosmx Battery A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhuhai Cosmx Battery A wird am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,225 CNY je Aktie gegenüber 0,240 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 29,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 5,47 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,22 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,234 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,420 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 17,53 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 14,39 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at