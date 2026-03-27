Ausblick: Zhuzhou CRRC Times Electric präsentiert Quartalsergebnisse

Zhuzhou CRRC Times Electric präsentiert in der am 28.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen, dass Zhuzhou CRRC Times Electric für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,860 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 14,30 Prozent auf 9,89 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,01 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,62 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 28,54 Milliarden CNY, gegenüber 24,82 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at