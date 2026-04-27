Ausblick: Zhuzhou CRRC Times Electric stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhuzhou CRRC Times Electric wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,470 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,44 Prozent erhöht. Damals waren 0,450 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 8,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,54 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,90 Milliarden CNY aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,36 CNY, gegenüber 2,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 32,03 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,59 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at