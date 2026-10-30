Ausblick: Zhuzhou CSR Times Electric gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Zhuzhou CSR Times Electric lädt am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,815 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Zhuzhou CSR Times Electric 0,840 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 7,21 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 7,23 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,24 CNY je Aktie, gegenüber 3,24 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 31,34 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 31,00 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net