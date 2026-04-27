Zhuzhou CSR Times Electric Aktie
WKN DE: A0M4ZN / ISIN: CNE1000004X4
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Zhuzhou CSR Times Electric legt Quartalsergebnis vor
Zhuzhou CSR Times Electric wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,470 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,480 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 4,90 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 4,85 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,34 CNY, gegenüber 3,24 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 32,01 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,00 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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