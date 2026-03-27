Zhuzhou CSR Times Electric Aktie

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WKN DE: A0M4ZN / ISIN: CNE1000004X4

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27.03.2026 07:01:06

Ausblick: Zhuzhou CSR Times Electric zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhuzhou CSR Times Electric gibt am 28.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,00 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,930 HKD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 9,89 Milliarden CNY für Zhuzhou CSR Times Electric, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 9,36 Milliarden HKD erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,01 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,84 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 28,54 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 26,91 Milliarden HKD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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