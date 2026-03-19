Zijin Mining Group Aktie
WKN DE: A0MT5C / ISIN: CNE100000B24
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19.03.2026 07:01:06
Ausblick: Zijin Mining Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Zijin Mining Group wird am 20.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,508 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,290 CNY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Zijin Mining Group mit einem Umsatz von insgesamt 126,84 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 73,18 Prozent gesteigert.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 CNY, gegenüber 1,21 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 379,61 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 303,25 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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