Ausblick: Zijin Mining Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zijin Mining Group lädt am 20.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,508 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 HKD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 126,84 Milliarden CNY für Zijin Mining Group, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 79,21 Milliarden HKD erzielt wurde.

25 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,94 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,31 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 382,08 Milliarden CNY, gegenüber 328,79 Milliarden HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at