Zijin Mining Group Aktie

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WKN DE: A0MT5C / ISIN: CNE100000B24

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23.10.2026 07:01:06

Ausblick: Zijin Mining Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zijin Mining Group gibt am 24.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,978 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Zijin Mining Group einen Gewinn von 0,550 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zijin Mining Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 115,42 Milliarden CNY im Vergleich zu 86,49 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,06 CNY, gegenüber 1,95 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 453,99 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 348,56 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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