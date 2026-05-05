Ausblick: Zillow Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zillow Group A wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,456 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 28 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,92 Prozent auf 705,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 598,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,22 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich auf 2,98 Milliarden USD, gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at