Ausblick: Zillow Group A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zillow Group A wird am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,403 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zillow Group A noch ein Verlust pro Aktie von -0,220 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 28 Analysten ein Plus von 17,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 650,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 554,0 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,66 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,480 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich auf 2,58 Milliarden USD, gegenüber 2,24 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at