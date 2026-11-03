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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Zillow Group A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zillow Group A lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Zillow Group A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,583 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Zillow Group A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 754,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 24 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 676,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 25 Analysten auf durchschnittlich 2,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,58 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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