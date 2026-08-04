Ausblick: Zillow Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zillow Group A äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 19 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,446 USD. Dies würde einem Zuwachs von 4360,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Zillow Group A 0,010 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 758,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 655,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,28 USD, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 28 Analysten durchschnittlich 2,98 Milliarden USD im Vergleich zu 2,58 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at