Zillow Group Aktie
WKN DE: A14XZY / ISIN: US98954M2008
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Zillow Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Zillow Group wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,453 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.
27 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 17,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 598,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 705,1 Millionen USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 29 Analysten durchschnittlich bei 2,98 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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