Ausblick: Zillow Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zillow Group lädt am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zillow Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,402 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,220 USD je Aktie gewesen.

27 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 554,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Zillow Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 650,3 Millionen USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber -0,480 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 29 Analysten auf durchschnittlich 2,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at