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WKN DE: A14XZY / ISIN: US98954M2008

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Zillow Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Zillow Group gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,584 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zillow Group noch 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zillow Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 753,9 Millionen USD im Vergleich zu 676,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD, gegenüber 0,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 2,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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