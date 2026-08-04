Zillow Group Aktie
WKN DE: A14XZY / ISIN: US98954M2008
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Zillow Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Zillow Group wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zillow Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,445 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 26 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 757,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 15,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Zillow Group einen Umsatz von 655,0 Millionen USD eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,28 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich auf 2,98 Milliarden USD, gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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