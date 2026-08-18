ZIM Integrated Shipping Services Aktie

ZIM Integrated Shipping Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNF3 / ISIN: IL0065100930

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.08.2026 07:01:06

Ausblick: ZIM Integrated Shipping Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ZIM Integrated Shipping Services präsentiert am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,023 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll ZIM Integrated Shipping Services nach den Prognosen von 3 Analysten 1,74 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,64 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,14 USD, gegenüber 3,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 7,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,90 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs 24,65 -0,80% ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich am Dienstag schwächer präsentieren. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen