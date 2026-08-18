Ausblick: ZIM Integrated Shipping Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ZIM Integrated Shipping Services präsentiert am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,023 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll ZIM Integrated Shipping Services nach den Prognosen von 3 Analysten 1,74 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,64 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,14 USD, gegenüber 3,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 7,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,90 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at