Ausblick: ZIM Integrated Shipping Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ZIM Integrated Shipping Services wird am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,425 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,66 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,54 Milliarden USD gegenüber 2,17 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 29,08 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,21 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 17,84 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,91 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,43 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at