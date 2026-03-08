ZIM Integrated Shipping Services Aktie

ZIM Integrated Shipping Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNF3 / ISIN: IL0065100930

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.03.2026 07:01:06

Ausblick: ZIM Integrated Shipping Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ZIM Integrated Shipping Services wird am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,425 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,66 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,54 Milliarden USD gegenüber 2,17 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 29,08 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,21 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 17,84 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,91 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,43 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs 23,98 -1,68% ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:47 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.03.26 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen