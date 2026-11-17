ZIM Integrated Shipping Services veröffentlicht am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,12 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ZIM Integrated Shipping Services 1,02 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ZIM Integrated Shipping Services in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,53 Milliarden USD im Vergleich zu 1,78 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,36 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,91 Milliarden USD, gegenüber 6,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net