Ausblick: Zimmer Biomet informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zimmer Biomet wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

26 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zimmer Biomet im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,910 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zimmer Biomet in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 2,07 Milliarden USD im Vergleich zu 1,91 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,40 USD aus. Im Vorjahr waren 3,55 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 8,55 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at