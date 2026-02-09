Zimmer Biomet Aktie

WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Zimmer Biomet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zimmer Biomet wird am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 26 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,40 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Zimmer Biomet ein EPS von 1,20 USD je Aktie vermeldet.

23 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,92 Prozent auf 2,22 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,18 USD, gegenüber 4,43 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt 8,21 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,68 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

