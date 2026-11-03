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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Zimmer Biomet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zimmer Biomet gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,88 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 62,07 Prozent erhöht. Damals waren 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,04 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,00 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,54 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 24 Analysten von durchschnittlich 8,60 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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