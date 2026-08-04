Ausblick: Zimmer Biomet präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zimmer Biomet öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

25 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,01 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,770 USD erwirtschaftet worden.

24 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,08 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Zimmer Biomet für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,13 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,49 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 24 Analysten auf durchschnittlich 8,55 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at