Ausblick: Zinka Logistics Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zinka Logistics Solutions wird am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zinka Logistics Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 26,20 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 41,55 Prozent auf 1,72 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,03 INR, gegenüber -0,490 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 6,22 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,27 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at