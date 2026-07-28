Zinka Logistics Solutions Aktie
ISIN: INE0UIZ01018
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Zinka Logistics Solutions stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Zinka Logistics Solutions wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 2,10 INR aus. Im letzten Jahr hatte Zinka Logistics Solutions einen Gewinn von 1,85 INR je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Zinka Logistics Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9,39 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,92 INR im Vergleich zu 8,79 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 8,13 Milliarden INR, gegenüber 6,52 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zinka Logistics Solutions Limited Registered Shs 144A Reg S
|
07:01
|Ausblick: Zinka Logistics Solutions stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: Zinka Logistics Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Zinka Logistics Solutions verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Zinka Logistics Solutions Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: ATX etwas leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, ist beim deutschen Leitindex ein Plus zu erkennen. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag bergab.