Ausblick: Zinka Logistics Solutions stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zinka Logistics Solutions wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 2,10 INR aus. Im letzten Jahr hatte Zinka Logistics Solutions einen Gewinn von 1,85 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Zinka Logistics Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9,39 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,92 INR im Vergleich zu 8,79 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 8,13 Milliarden INR, gegenüber 6,52 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at