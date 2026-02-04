Ausblick: Zinka Logistics Solutions verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zinka Logistics Solutions lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Zinka Logistics Solutions die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,93 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zinka Logistics Solutions -2,720 INR je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Zinka Logistics Solutions 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,56 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 36,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Zinka Logistics Solutions 1,14 Milliarden INR umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,57 INR, gegenüber -0,490 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 6,10 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,27 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at