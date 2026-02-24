Ausblick: Zinzino B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zinzino B präsentiert in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,55 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,25 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,04 Milliarden SEK – ein Plus von 55,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zinzino B 670,9 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 7,86 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 4,95 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,34 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,09 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at