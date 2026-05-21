Zinzino b Aktie
WKN DE: A12CNG / ISIN: SE0002480442
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21.05.2026 07:01:06
Ausblick: Zinzino B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Zinzino B wird am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,54 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zinzino B noch 1,61 SEK je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 32,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 915,4 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 688,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 9,59 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,09 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 4,01 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 3,17 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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