WKN: 856942 / ISIN: US9897011071

19.01.2026 07:01:06

Ausblick: Zions Bancorporation gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zions Bancorporation stellt am 20.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zions Bancorporation im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,34 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Zions Bancorporation in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 864,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,85 USD je Aktie, gegenüber 4,95 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 3,36 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 4,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

